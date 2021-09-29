Denizbank Sanayi Şubesi'nden Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler
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Denizbank Sanayi Şubesi'nden Başkan Ergün'e Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Denizbank Sanayi Şubesi'nden Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Denizbank Sanayi Şube Müdürü Jale Karakaya Arıkan ve Şube Müdür Yardımcısı Altuğ Mansuroğlu'nu makamında konuk etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Denizbank Sanayi Şube Müdürü Jale Karakaya Arıkan ve Şube Müdür Yardımcısı Altuğ Mansuroğlu'nu makamında konuk etti.

Denizbank Sanayi Şube Müdürü Jale Karakaya Arıkan ve Şube Müdür Yardımcısı Altuğ Mansuroğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Denizbank Sanayi Şube Müdürü Jale Karakaya Arıkan, kendilerini makamında ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle Arıkan ve Mansuroğlu'na teşekkürlerini iletti.

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Haber: Denizbank Sanayi Şubesi'nden Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler
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