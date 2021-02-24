DenizBank müşterilerine TAV Passport ayrıcalığı

TAV İşletme Hizmetleri'nin ayrıcalıklı seyahat programı TAV Passport, sunduğu öncelik, konfor ve pek çok noktadaki premium ayrıcalıklar ile DenizBank Black ve DenizBank Private Kart sahibi müşteriler ile buluşuyor.

TAV İşletme Hizmetleri'nin ayrıcalıklı seyahat programı TAV Passport, sunduğu öncelik, konfor ve pek çok noktadaki premium ayrıcalıklar ile DenizBank Black ve DenizBank Private Kart sahibi müşteriler ile buluşuyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 süreciyle birlikte artan güvenli seyahat beklentilerini karşılamak üzere yenilenen TAV Passport, havalimanında teması en aza indiren bir seyahat deneyimi sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay, DenizBank ile iş birliği yapmaktan memnun olduklarını belirterek, "TAV Passport ile tam 10 yıldır misafirlerimizin yolculuk hikayelerine eşlik ediyor, onlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve anketlerde üyelerimizin, salgın sonrası seyahat etme konusunda büyük bir motivasyona sahip olduğunu gördük. Müşterilerimizin bu motivasyonuna destek olmak amacıyla biz de uluslararası havalimanı otoriteleriyle birlikte hareket ediyor, 'temassız yolculuk' konforunu seyahat severlere sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hijyeni her zaman ön planda tuttuklarını dile getiren Alpay, "Hizmet sunduğumuz tüm noktalarda hijyen kontrolünü ön planda tutarak transfer hizmeti, Primeclass Lounge içerisinde temassız erişimle paketli gıda temini, özel yolcu salonu içerisindeki hava dolaşımının kontrolünün sağlanması gibi çalışmalarımızla yolculuk deneyimi hızlı, konforlu ve güvenli gerçekleşiyor. Bu alanda yaptığımız çalışmalar yakın zamanda uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Skytrax tarafından da dünyada ilk defa verilen Kovid 19 hijyen ve güvenlik önlemlerinde 5 yıldız sertifikası ile ödüllendirildi." açıklamasında bulundu.

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da DenizBank müşterilerine 7/24 hizmet götürmek için çalıştıklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş birliğimiz ile yeni DenizBank Black ve DenizBank Private kartlarımızı kullanan müşterilerimizin yolculuklarını, tüm ihtiyaçlarının titizlikle düşünüldüğü, havaalanında bekleme, park yeri arama gibi süreçlerin ortadan kalktığı, keyifli ve güvenli bir tecrübeye dönüştürüyoruz. Zira doğru hizmetleri sunan kredi kartının, seyahat deneyimini ayrıcalıklı noktaya taşıdığını biliyoruz. Türkiye'de ve dünyada 60'a yakın sayıda havalimanında bulunan Primeclass Lounge ve yine önemli zaman tasarrufu sağlayan fast track hizmetleri başta olmak üzere pek çok ayrıcalıkla, evden uçağa her aşamada müşterilerimize konfor sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

TAV Passport, üyelerine evden uçağa kadar seyahatlerinin her aşamasında konforlu, hızlı ve güvenli bir seyahat deneyimi sunuyor. Premium araçlarla sunulan transfer hizmeti; binek araçlarda en fazla iki, daha büyük araçlarda ise en fazla dört yolcu ile sağlanıyor. Misafirler HES koduyla araçlara kabul edilirken, tüm araçlar her transfer öncesi misafirin gözetiminde ULV cihazı ile dezenfekte ediliyor. Şoför koltuklarının şeffaf bir bölme ile ayrıldığı araçlar seyir halindeyken her 15 dakikada bir havalandırılıyor.

Yolcular araçlarda bulunan kayıtlardan aracın son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini kontrol edebiliyor. Otopark alanlarında ise, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlenen ve temassız ödeme seçeneği de bulunan ödeme noktalarında, düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor.

TAV Passport üyeleri Petrol Ofisi istasyonlarında araçlarından inmeden, özel indirimlerle akaryakıt alabiliyor. Oturma düzenlerinin fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde düzenlendiği Özel Yolcu Salonları da Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan az şekerli, bağışıklık artırıcı menüleri, hijyen kurallarına uygun paketli ve steril malzemelerle sunuyor. Lounge içinde temassız teknolojiler öne çıkıyor ve maskesiz yolcular salonlara alınmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu