DenizBank, Mastercard iş birliğiyle metal kredi kartını kullanıma sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DenizBank, Mastercard iş birliğiyle metal kredi kartını kullanıma sundu

DenizBank, Mastercard iş birliğiyle metal kredi kartını kullanıma sundu
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

DenizBank, ödeme teknolojilerinin önde gelen kurumlarından Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında metal kredi kartını müşterilerinin kullanımına sundu.

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

DenizBank, ödeme teknolojilerinin önde gelen kurumlarından Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında metal kredi kartını müşterilerinin kullanımına sundu.

DenizBank ve Mastercard'ın ortak açıklamasına göre, 1.000 adetle sınırlı sayıda üretilen, ön yüzünde sadece müşteri ismi bulunan ve dikey tasarıma sahip Mastercard logolu metal kredi kartı, başvuru sonrasında anında kullanıma açılarak alışveriş imkanı sağlıyor.

Yeni metal kredi kart sahibi DenizBank müşterileri, özel seyahat ve life-style indirimlerinin yanında Mastercard ayrıcalıklarından da faydalanabiliyor. Kart sahiplerine ayrıca Türkiye ve dünyanın pek çok noktasındaki seyahatlerinde öncelik sunan TAV Passport Kart da hediye ediliyor.

"Metal kredi kartlarımızı Türkiye'de ilk kez sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, küresel salgın döneminde kredi kartına yönelik talebin arttığını ve alışverişin ağırlıklı olarak dijital ortama taşındığını belirterek, "Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve dijital çağda her yerden erişilebilir hizmet sunmak önceliğimiz. Sade tasarımının yanında, fiziksel kart ihtiyacı olmaksızın, mekandan bağımsız, anında kullanıma açılan, temassız ödeme imkanı sağlayan ve yalnızca 1.000 adet üretilen metal kredi kartlarımızı Türkiye'de ilk kez sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmetlerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da özellikle hijyen sebebiyle, tüketicilerin küresel salgın sürecinde kredi kartı ile alışveriş alışkanlıklarında ciddi artışlar görüldüğünü aktararak, "Ödeme teknolojileri alanındaki farklı ürün ve hizmetlerimizle Türkiye'de bankalarımıza tüketicilerine özel hizmetler sunmaları konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Metal kredi kartı gibi yenilikçi teknolojiler, dünyada saygınlık göstergesi olarak kabul ediliyor. DenizBank ile yaptığımız bu iş birliği ile Mastercard logolu metal kredi kartı sahiplerini ayrıcalıklı fırsatlar bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Serdar Aziz Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DenizBank, Mastercard iş birliğiyle metal kredi kartını kullanıma sundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:50:58. #1.14#

title