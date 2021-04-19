DenizBank, Mastercard iş birliğiyle metal kredi kartını kullanıma sundu

DenizBank, ödeme teknolojilerinin önde gelen kurumlarından Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında metal kredi kartını müşterilerinin kullanımına sundu.

DenizBank, ödeme teknolojilerinin önde gelen kurumlarından Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında metal kredi kartını müşterilerinin kullanımına sundu.

DenizBank ve Mastercard'ın ortak açıklamasına göre, 1.000 adetle sınırlı sayıda üretilen, ön yüzünde sadece müşteri ismi bulunan ve dikey tasarıma sahip Mastercard logolu metal kredi kartı, başvuru sonrasında anında kullanıma açılarak alışveriş imkanı sağlıyor.

Yeni metal kredi kart sahibi DenizBank müşterileri, özel seyahat ve life-style indirimlerinin yanında Mastercard ayrıcalıklarından da faydalanabiliyor. Kart sahiplerine ayrıca Türkiye ve dünyanın pek çok noktasındaki seyahatlerinde öncelik sunan TAV Passport Kart da hediye ediliyor.

"Metal kredi kartlarımızı Türkiye'de ilk kez sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, küresel salgın döneminde kredi kartına yönelik talebin arttığını ve alışverişin ağırlıklı olarak dijital ortama taşındığını belirterek, "Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve dijital çağda her yerden erişilebilir hizmet sunmak önceliğimiz. Sade tasarımının yanında, fiziksel kart ihtiyacı olmaksızın, mekandan bağımsız, anında kullanıma açılan, temassız ödeme imkanı sağlayan ve yalnızca 1.000 adet üretilen metal kredi kartlarımızı Türkiye'de ilk kez sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmetlerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da özellikle hijyen sebebiyle, tüketicilerin küresel salgın sürecinde kredi kartı ile alışveriş alışkanlıklarında ciddi artışlar görüldüğünü aktararak, "Ödeme teknolojileri alanındaki farklı ürün ve hizmetlerimizle Türkiye'de bankalarımıza tüketicilerine özel hizmetler sunmaları konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Metal kredi kartı gibi yenilikçi teknolojiler, dünyada saygınlık göstergesi olarak kabul ediliyor. DenizBank ile yaptığımız bu iş birliği ile Mastercard logolu metal kredi kartı sahiplerini ayrıcalıklı fırsatlar bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık