DenizBank'ın lehine mahkeme kararı

DenizBank, 6 milyon TL KKDF ve cezai faiz ödemesi davasının banka lehine sonuçlandığını duyurdu.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından banka adına 2014 yılı için tahakkuk ettirilen toplam 6 milyon 41 bin 28,11 TL tutarlı KKDF kesintisi ve cezai faiz ödemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ve söz konusu davada banka adına tahakkuk ettirilen KKDF'nin iptaline oybirliği ile karar verilerek davanın banka lehine sonuçlandığı anımsatıldı.

Bu davanın davalı idarece başvurulan istinaf sürecinin İstinaf Mahkemesi tarafından banka lehine reddedilerek sonuçlandırıldığı ve davalı idarenin temyiz yoluna başvurduğu duyurulduğunu ifade edilen açıklamada, söz konusu davada Danıştay'ın, mahkeme kararını onadığı, davanın banka lehine sonuçlandığı ve kesinleştiği bildirildi.

Kaynak: AA