Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın 'Yapım Destek Platformu'na başvurular başladı - Haberler
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Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "Yapım Destek Platformu"na başvurular başladı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın

"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Yapım Destek Platformu"nun başvuru süreci başladı.

"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Yapım Destek Platformu"nun başvuru süreci başladı.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen yarışmayla, ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Yarışmanın 5. yılında başarılı senaryoların daha profesyonel destek almaları için hayata geçirilen "Yapım Destek Platformu"na 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yapımcı ve finansal plan zorunluluğu getirilecek yarışmanın jüri üyeleri ise dağıtım ve yapım alanında isimlerden seçilecek ve yarışmacıların henüz pitching aşamasında doğru isimlerle iletişim kurması sağlanacak.

Jüriye projelerini sunma fırsatı bulacak 10 finalist arasından seçilecek yarışma birincisi 50 bin lira destek almaya hak kazanacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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