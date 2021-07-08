"Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın kazananları belli oldu

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda "En İyi İlk Film Ödülü"nü "Güven" filmiyle Sefa Öztürk kazanırken, "İlk Senaryo Birincilik Ödülü" ise "Kafes" projesiyle Hürer Ebeoğlu'nun oldu.

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda "En İyi İlk Film Ödülü"nü "Güven" filmiyle Sefa Öztürk kazanırken, "İlk Senaryo Birincilik Ödülü" ise "Kafes" projesiyle Hürer Ebeoğlu'nun oldu.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirdiği "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda kazananlar çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Yazarlara, genç senaristlere ve sene içinde ilk filmlerini çeken genç yönetmenlerin katılımına açık olarak düzenlenen, Türk sinema sektörünün gelişimini ve nitelikli sinema eserlerinin yapımını teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada kazanan isimlerin ödülleri güncel gelişmelere uyum sağlarken geleneği onurlandıran bir marka olan URART tarafından tasarlandı.

Bu çerçevede, En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi Güven filmiyle Sefa Öztürk olurken, Kafes projesiyle Hürer Ebeoğlu İlk Senaryo Birincilik Ödülü'ne, Tarumar ile Ali Bank İlk Senaryo İkincilik Ödülü'ne ve Denizdeki Hayalet ile Yurdakul Şahin İlk Senaryo Üçüncülük Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş, yaptı. Salgın koşullarından dolayı bu yılki ödül törenini çevrim içinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak bir araya gelmek ve ödül törenleri gerçekleştirmek çok yakın. TÜRSAK Vakfı ile gücümüzü beş yıl önce iyi sinemanın olmazsa olmazı senaryo yazımında yol gösterici bir platform oluşturmak amacıyla birleştirdik çünkü iyi hikaye ancak iyi senaryoyla işlendiğinde iyi filme dönüşebilir. Bunun bilincinde olduğumuz için senaryo yazımıyla sinema endüstrisine daha ilk adımında destek olmayı seçtik. Bu sayede üretilecek başarılı filmlerin zincir şeklinde sektörün tamamına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Yıllar sonra bugünlerde ne olduğunun hissiyatını tekrardan yaşamak ve döneme tanıklık etmek için yine sinemanın gücüne ve hafızasına başvurulacak."

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, DenizBank ile beraber hayata geçirilen bu projenin en önemli amacını "ilk senaryosunu yazan senaristleri desteklemek ve Türk sinemasına katkı sağlamak" olarak aktardı.

Dört yıldır bu amacı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Okan, "Yarışmamız senaryolarını bizlere gönderenlerin destekleriyle güçlenerek büyümeye devam edecek. Yeni başlangıçlarda, yeni heyecanlarda yeniden bir araya gelme temennisiyle önce sağlık sonra da yaşasın sinema." ifadelerini kullandı.

Sefa Öztürk, 25 bin TL değerindeki En İyi İlk Film Ödülü'nü almaya hak kazandı

Verilen bilgiye göre, finale kalan 10 film arasından yarışmanın kazanan filmi Fono Film'in sahibi, TAFF Pictures Kurucu Ortağı ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'ın başkanlığını yaptığı, CJ Entertainment Türkiye COO'su ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Aslan, European Film Promotion'a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri Birliği (ICDN) üyesi, Locarno Film Festivali'nden "Avrupa Cast Direktörü" ödülünün sahibi Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy'dan oluşan ana jüri tarafından belirlendi.

Yarışmanın kazanan filmi Sefa Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Güven'in oldu ve Öztürk, 25 bin TL değerindeki En İyi İlk Film Ödülü'nü almaya hak kazandı.

4. DenizBank İlk Senaryo Yarışması'nın finalinde ise, finale kalan 10 senaryo arasından yarışmanın kazanan ilk üç ismi ise Yönetmen ve Senarist Ezel Akay'ın başkanlığını yaptığı, Oyuncu Tuba Büyüküstün, Yapımcı Suzan Güverte ile İstanbul Vakfı Genel Müdürü ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Yücel'den oluşan ana jüri tarafından belirlendi.

Yarışmada 25 bin TL değerindeki İlk Senaryo Birincilik Ödülü, Kafes projesiyle ile Hürer Ebeoğlu'nun olurken, İlk Senaryo İkincilik Ödülü'nün sahibi Tarumar projesiyle Ali Bank 15 bin TL değerindeki ödüle, İlk Senaryo Üçüncülük Ödülü'nün sahibi Denizdeki Hayalet projesiyle Yurdakul Şahin 10 bin TL değerindeki ödüle layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu