Denizbank ile Giresun Ticaret Borsası Arasında Protokol

DenizBank ve Giresun Ticaret Borsası arasında Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası ödeme ve nakit ihtiyaçları konusunda protokol imzalandı.



DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent, imza töreninde yaptığı konuşmada, sundukları ürün ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdikleri işbirlikleri ile de üreticilerin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini söyledi.



Tarım sektörünü en fazla destekleyen özel banka olarak 15 yıldır üreticiler ile kurdukları ilişkiyi gönül birliğiyle büyüttüklerini ifade eden Atakent, onlara her alanda destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.



Atakent, bugün gerçekleştirdikleri işbirliğiyle fındık üreticisinin, çiftçilerin yanı sıra bu ürünün ticaretini yapan tüccar ve sanayicilere de fayda sağladıklarını belirterek, "Üreticiler artık mahsullerini depolayabilecekleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı depolama imkanına kavuşuyor. Kaliteli üretime teşvik eden, nakliye maliyetini en aza indiren, daha yüksek kazanç olanağı sunan yönleriyle de çiftçimiz için değer yaratıyor." dedi.



Borsanın bekleme salonunda çiftçilere lounge hizmeti de sunduklarını dile getiren Atakent, şöyle devam etti:



"Sanayici ve tüccarlarımız için de bu anlaşma ile maliyet avantajı, kaliteli ürüne güvenilir şekilde erişim, ellerindeki ürün senetleriyle olası fiyat farklılıkları riskini azaltma gibi önemli fırsatlar sunuluyor. Tarıma verilen her desteğin ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğu bilinci ile Türkiye'nin gelişimi ve sürdürülebilir tarım için çalışmaya, Türk tarımının modernizasyonuna destek vermeye devam edeceğiz."



Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu ise Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasının ağustos ayı sonunda açılacağına işaret ederek, "Açmakla bitmiyor, banka ayağı çok önemli. DenizBank bunu önemsedi, bize çok önemli katkı sağladılar. Denizbank'a katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İmza törenine DenizBank Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Boran Meletli, Denizbank Giresun Şubesi Müdürü Esel Alparslan, Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Harun Aydın ve davetliler katıldı.