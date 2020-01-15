DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.
15.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:50
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çebi, Vodafone Park'taki makamında Hakan Ateş'i ağırladı.
Çebi'nin, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Ateş'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği belirtildi.
Kaynak: AA