DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk...
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz."
Kaynak: AA
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