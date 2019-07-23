DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak
DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz.
DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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