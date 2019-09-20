DenizBank Çaldıran şubesi açıldı

20.09.2019 14:24

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Köylümüzü, çiftçimizi doğrudan ihtiyacıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Mümkün olduğu kadar onlara en iyi şartlarda imkan sağlamak istiyoruz." dedi.

Ateş, Van'ın Çaldıran ilçesindeki DenizBank şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede açılan ilk özel banka şubesi olarak her türlü bankacılık faaliyetiyle hizmet vereceklerini söyledi.

Bankacılığı ülkeye hizmet eden bir misyon olarak gördüklerini anlatan Ateş, "Zor zamanlarda halkımızın yanında olan bankamız, Van'ın iki ilçesine şube açarak bunu en iyi şekilde gösterdi. Özellikle ilgilendiğimiz alanların başında tarım geliyor. Bir sürü devlet programının bizzat içindeyiz. Hatta 'Nefes' dediğimiz kredinin mimarıyız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin jeopolitik durumu göz önüne alındığında bu ülkeye güvenmek önceliğimiz, vazifemizdir." diyen Ateş, "Öncelikli müşterimiz halkımızdır. Köylümüzü, çiftçimizi doğrudan ihtiyacıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Mümkün olduğu kadar onlara en iyi şartlarda imkan sağlamak istiyoruz. Yeni şubemiz, Çaldıran'a ve yöre insanımıza hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da DenizBank'ın bankacılık sektöründeki faaliyetlerine değinerek, "Çaldıran, önem verdiğimiz ve kalkınmasında büyük çaba sarf ettiğimiz güzide bir ilçemiz. İnşallah yeni banka şubesiyle daha da kalkınacak." dedi.

Konuşmaların ardından banka şubesinin açılışı yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ve Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA