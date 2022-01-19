DenizBank, Batı Avrupa ve Türkiye'de "Yılın Bankası" oldu

DenizBank, finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından Türkiye'de ve Batı Avrupa'da "Yılın Bankası Ödülü"ne layık görüldü.

DenizBank, finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından Türkiye'de ve Batı Avrupa'da "Yılın Bankası Ödülü"ne layık görüldü.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, birinciliğe Batı Avrupa'da köklü bankacılık gelenekleri ile bilinen İngiltere, Almanya ve İsviçre'nin de dahil olduğu 16 ülkeden rakiplerinin arasından ulaştı.

Banka, ödülü, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımlar, ekosistem yaklaşımıyla hayata geçirdiği NEOHUB, Deniz Akvaryum gibi inovatif girişimler ve salgın döneminde sürdürülebilir büyüme odağıyla aldığı aksiyonlar ile almaya hak kazandı.

Jürinin yaptığı değerlendirmede, DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB çatısı altında girişimcilik ekosisteminin gelişimi için attığı öncü adımlar ve açık bankacılıkta Türkiye'nin en geniş yelpazeye hizmet sunan API platformu ile verdiği hizmetler başta olmak üzere, finans sektörü için inovasyon niteliği taşıyan uygulamaları belirleyici oldu.

Bankacılığın toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan yenilikler, KOBİ'ler için Nefes Kredisi başta olmak üzere salgın döneminde sürdürülebilir büyümeyi merkezine alan faaliyetler ve müşterilerin 360 derece analiz edilmesine olanak sağlayan Kutup Yıldızı gibi projeler de ödülün kazanılmasına katkı sağladı.

"Geleceğin teknolojilerine yatırımda hız kesmiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, inovasyonu DNA'sında taşıyan bir banka olarak, geleceğin teknolojilerine yatırımı her zaman önceliklendirdiklerini aktardı.

Bankacılıkla ve dışındaki sektörlerle bağ kurmak üzere konumladıkları Deniz Akvaryum İnovasyon ve Ekosistem Merkezi ve Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu bir süre önce hayata geçirdiklerini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"2021'de, bu iki yapılanma ile beraber dijital cüzdanımız fastPay'i de odağında ihracatçı start-up ve girişimcilerin olduğu yeni nesil fintek iştirakimiz NEOHUB çatısı altına dahil ettik. Ayrıca büyük çoğunluğu mühendis kadrolarından oluşan, finans sektörü için yerli yazılım üreten iştirakimiz Intertech'in uzmanlığı da bu ilerleyişimizde bize momentum sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Intertech'teki 1.350'ye yakın çalışanımızın know how'ı ile bugüne kadar önemli mesafe katettiğimiz Açık Bankacılık alanındaki çalışmalarımızı da yine NEOHUB çatısı altında topladık."

Ateş, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, tek noktadan tek şifreyle tüm uygulamalara ulaşmaya imkan sağlayan, her ölçekten firma, start-up ve küçük esnafın içinde barınabileceği yeni nesil dijital AVM olarak superapp Mercan'ı da yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Bunların hepsinde, ekosistemin farklı oyuncularıyla yan yana gelerek, birlikte büyüyüp gelişmenin stratejilerini üretme amacında olduklarını belirten Ateş, "Tek başımıza değil, birliktelik ve ortak akılla kazanabileceğimizi biliyoruz. Vizyonumuzun The Banker gibi prestijli bir yayın organı tarafından takdir edilerek, ülkemize bu iki gurur verici ödülü getirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.