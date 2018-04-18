Denizanası Nedeniyle Balıkçılar Ağ Toplayamıyor

Samsun'da balıkçılar denizanalarının yoğunluğundan dolayı ağlarını çekemez hale geldi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerle av yasağının 15 Nisan itibarıyla başladığını, av kapsamında bulunmayan çaça avcılığının ise 15 Mayıs'a kadar süreceğini hatırlattı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle av sezonunun istenilen seviyede geçmediğini ifade eden Malkoç, balık yağı, hayvan yemi yapımında kullanılan çaça balığı avının da deniz analarının yoğunluğu nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Malkoç, bu yıl denizlerde çok fazla denizanasına rastladıklarına işaret ederek "Denizde orta sularda denizanalarından dolayı ağları çekemiyoruz. Onlar da balıkların yediği planktonla besleniyor. Bu yıl hava sıcaklıkları çok düşmedi. Fırtına da olmadı. Deniz anaları fırtınayla birlikte kıyılara gidiyordu. Şimdi denizde yayıldı. Ilıman bir hava olduğunda denizin yüzeyine çıkıyor." dedi.

Balıkçıların bu nedenle denizde kısıtlı hareket edebildiğini kaydeden Malkoç, "Denizlerde çok fazla deniz anası var şu an. Ağ çekemez hale geldik. Ağlara girip tekneleri durduruyor. Şu an rüzgarın esip deniz analarının kıyıya vurmasını bekliyoruz." diye konuştu.