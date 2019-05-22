Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü

STM ve Bahçeşehir Üniversitesi, su altındaki güvenli haberleşme ihtiyacı için denizaltı-helikopter, denizaltı-dalgıçlar ve aynı zamanda su üstü gemileri arasında dinlenemeyen, kestirilemeyen, karıştırılamayan haberleşme sistemleri geliştirdi.

Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü

STM ve Bahçeşehir Üniversitesi, su altındaki güvenli haberleşme ihtiyacı için denizaltı-helikopter, denizaltı-dalgıçlar ve aynı zamanda su üstü gemileri arasında dinlenemeyen, kestirilemeyen, karıştırılamayan haberleşme sistemleri geliştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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