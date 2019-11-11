Denizaltı tasarımı ve teknolojileri tez yarışmasının kazananları belli oldu

11.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:26

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık hizmetleri sunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin denizaltı konusunda özgün projeler ortaya çıkarmak ve Türkiye'deki yetenek gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği "Derin Arayışlar Yarışması"nın kazanları belli oldu.

İstanbul Deniz Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde, yüksek lisans ve lisans kategorilerinde dereceye giren proje sahiplerine ve danışmanlarına ödülleri verildi.

Yarışmada Lisans kategorisinde Mustafa Kutlu, Aykut Alkan ve İbrahim Savrukoğlu'nun Prof. Dr.

Kadir Kırkköprü danışmanlığında hazırladıkları "Denizaltılar ve Sualtı Araçları için Yüzer

Anten Tasarımı" başlıklı tez birinci oldu.

Doç. Dr. Hakan Akyıldız danışmanlığındaki

"Denizaltıların Stabilite Analizi" başlıklı teziyle Sinan Burunsuz ikinci, Dr. Seda

Karadeniz Kartal danışmanlığındaki "İnsansız Su Altı Aracı ile Çevrimiçi Ceset Tanılama ve Mayın Tanılama Deneyi" başlıklı teziyle Merve Berik üçüncü oldu.



Yüksek lisans kategorisinde ise Mehmet Ozan Şerifoğlu, Doktor Öğretim Üyesi Bilge Tutak danışmanlığında hazırladığı "Bir Sualtı Planörünün Hidrodinamik Analizi" teziyle birinci oldu.

İkinciliği Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu danışmanlığında hazırladığı "İze Uyumlu

Denizaltı Pervanesi Tasarımının Hesaplamalı ve Deneysel Olarak İncelenmesi" teziyle Sinan Burunsuz alırken, üçüncü sırada Prof. Dr. Sarper Özharar danışmanlığındaki "Sualtı Elektro Optik İnterkom Sistemi Tasarımı" teziyle Kaan Alper yer aldı.

Yarışmada Yüksek Lisans kategorisinde dereceye giren ilk üç kişi 25 bin lira, 20 bin lira ve 15 bin liralık ödüllerin sahibi oldu. Lisans kategorisinde ise birinci 20 bin lira, ikinci 15 bin lira, üçüncü 10 bin lira değerinde ödül kazandı. Her iki kategoride ödül alan tez danışmanlarına da 5 bin liralık ödül takdim edildi.



"Sektörün akademik alanda mevcut kabiliyetlerden faydalanabilmesini hedefliyoruz"

Törende konuşan STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM'nin askeri deniz platformları alanında bugün hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte yetkinliğini kanıtlamış bir kurum olduğunu söyledi.



İkinci, sektörün geleceği adına yerli ekosistemi besleyecek girişimlerin önemine dikkati çekerek, "Dünyanın en karmaşık platformlarından biri olan denizaltılar, savunma alanında bugün son derece kritik bir rol üstleniyor. Denizaltı konusunda bilgi ve yetenek gelişimini desteklemek üzere düzenlediğimiz Derin Arayışlar Yarışması ile yalnızca insan kaynağı yetiştirmeyi değil, aynı zamanda sektörün akademik alanda mevcut kabiliyetlerden faydalanabilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.



Bu yıl ilk ödüllerini verdikleri yarışmaya 10 farklı üniversite ve 5 farklı bölümden başvurulduğu bilgisini veren İkinci, "Her biri bizim için çok değerli olan başvurular Derin Arayışlar Yarışması'yla sektöre sunacağımız katkı konusunda bizi de motive ediyor. STM olarak hem yerli savunma sanayimizi hem de Türkiye'nin global pazardaki yerini güçlendirme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışma gelecek yıllarda da devam edecek



Törende verilen bilgilere göre, gemi inşadan fiziğe, psikolojiden endüstri mühendisliğine farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, mezunlar ve bu alanda son 5 yılda tez vermiş kişilerin katılabildiği yarışma gelecek yıllarda da devam edecek.



Denizcilik alanında tecrübeli isimler tarafından değerlendirilen aday projelerde; yenilikçilik, yaratıcılık, gerçekleştirilebilirlik, estetik katkı, detaylandırma düzeyi ve referans gibi kriterlere dikkat edildi.

Kaynak: AA