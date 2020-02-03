Denizaltı fotoğraf yarışması okyanuslardaki plastik kirliliğini gözler önüne serdi
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Denizaltı fotoğraf yarışması okyanuslardaki plastik kirliliğini gözler önüne serdi

Yeni nesillerde bilinç oluşturmak amacıyla yapılan Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nda (Ocean Art Underwater Photo Competition) çekilen fotoğraflar denizlerdeki kirliliği gözler önüne serdi. Yarışmada plasitk sebebiyle ölen kaplumbağalar, vatoz balıkları ve mercan kayalıkları dikkat çekti

03.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:08
Denizaltı fotoğraf yarışması okyanuslardaki plastik kirliliğini gözler önüne serdi

Bir deniz kaplumbağasının burnuna giren plastik kamışı bir kerpeten yardımıyla çıkaran aktivistin görüntüsü uzun yıllar internette konuşulmuştu. Bu ve buna benzer videolar sayesinde tek kullanımlık plastik ürünlerin doğaya verdiği zarar birçok kişinin dikkatini çekti ve çevre kirliliği konusundaki bilinci artırdı.


Bu bağlamda düzenlenen Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması (Ocean Art Underwater Photo Competition) ise bu bilinci daha da artıracak nitelikte. Bu sene 78 farklı ülkeden katılımcının paylaştığı fotoğraflar okyanuslardaki kirliliğin boyutunu yeniden gözler önüne serdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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