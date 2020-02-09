Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı'na yeniden seçildi

09.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:00

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 37'inci Olağan Kongresi, yapıldı. Çarşaf liste ile yapılan ve mevcut Başkan Deniz Yücel'in tek aday olarak girdiği seçimde, 655 delegeden 611'i oy kullandı. Sandıktan Yücel'e 253 oy çıktı.

Yeniden CHP İzmir İl Başkanlığı'na seçilen Deniz Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kongre salonunda konuşan Yücel, İzmir'de yeni kadroları belirlediklerini, gelecek ay kurultayın olduğunu söyledi. CHP'de kongre süreçlerinin her zaman büyük bir heyecan ve beklentiyle geçtiğini kaydeden Yücel, "CHP'de her zaman demokrasiye yakışır bir şekilde kongrelerimiz yapılıyor. Bugün yine aynı şekilde kongre gerçekleştirdik. Bu dönem görev alan arkadaşlarımızın CHP'yi iktidara taşıyacak kadrolar olduğuna inanıyorum. İlçe kongrelerimizden beri bu şekilde gerçekleşiyor. Kurultayda da bunu aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Kongremizin İzmir'e, partimize, ülkemize ve mücadelemize hayırlı olmasını diliyorum. CHP 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iktidara çok yakın. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ve liderliğinde CHP tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yönetmeye hazır bir partidir. Bunun bize yüklediği bir sorumluluk, tarihi bir misyon var. Bunun bilinciyle partimizi ilk genel seçimlerde iktidara taşımak için gayret edeceğiz" dedi.

"BU GÖREVLER TALEP EDİLMEZ, VERİLİR'Delegeden yalnızca 253 oy çıkmasını da değerlendiren Deniz Yücel, aday olma yeterliliğine sahip, parti örgütünün, delegenin desteğini alan herkesin aday olabileceğini, birden fazla adayın da tek adayın da olabileceğini kaydedip, şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta içinde 30 ilçe başkanımızın adaylığım konusunda ortak bir destek açıklaması olmuştu. Bu beni çok mutlu etti. Çok anlamlı ve önemli bir açıklamaydı. Hiç aday olacağımı söylemedim. Çünkü bu görevlere aday olunacağını düşünen bir kişi değilim. Bu görevler talep edilmez, verilir. Özellikle de ilçe başkanlarımızın açıklamasıyla görevin tarafıma tevdi edildiğini söyledi. Sorumluluktan kaçamayacağımı ifade ettim."'İL BAŞKAN ADAYLIĞI KISMINA İŞARETLEME YAPMAYI UNUTMUŞLAR'Tek adaylı bir yarış olduğu için birçok delegenin il başkan adaylığı kısmına işaretleme yapmayı unuttuğunu ifade eden Yücel, "Onun dışında İzmir gibi bir kentte 30 ilçede mutabakat ve uzlaşı sağlamak kolay değil. Kendilerini listede görmemiş olan arkadaşlarımız tepki koymuş olabilirler. Bunları da anlayışla karşılıyoruz. Ama bu listeler oluşurken, 30 ilçe başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in görüşlerini aldık ve mümkün olduğunda listeye yansıttık. Daha sayımlar devam ediyor. Çıkacak sonucun partimize güç katacağına inanıyorum. 30 ilçede uzlaşıyı sağlamak kolay değil. Listede kendini göremeyen arkadaşlarımız tepki koymuş olabilir. Bunu doğal karşılarız. Bu konuda hiçbir kırgınlığımız olamaz biz herkesi kucaklayarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.SANDIK SANDIK SEÇİM SONUCU

CHP İzmir İl Kongresi'nde delegeler 8 sandıkta oy kullandı. Urla, Kemalpaşa ve Bornova'nın yer aldığı birinci sandıkta 72 oy kullanılırken, burada Yücel'e 37 oy çıktı. Foça, Kınık ve Karşıyaka'nın yer aldığı ikinci sandıkta ise 75 oy kullanıldı. Bu sandıktan da Deniz Yücel, 26 oy alabildi. Karaburun, Ödemiş, Karabağlar'daki delegelerden 74'ünün oy kullanıldığı üçüncü sandıktan CHP'li Yücel 21 oy aldı. Beydağ, Buca, Gaziemir'deki delegelerin oy kullandığı dördüncü sandıkta 78 oy geçerli sayıldı. Bu sandıktan da Yücel'e 39 oy çıktı. Bayındır, Tire, Balçova, Konak'ın yer aldığı beşinci sandıkta 76 oyun 45'i, Selçuk, Çeşme, Seferihisar, Güzelbahçe ve doğal delegelerin yer aldığı altıncı sandıkta kullanılan 81 oyun 35'i, Dikili, Kiraz, Çiğli ve Bayraklı'nın yer aldığı yedinci sandıkta 77 oyun 15'i ve Menemen, Menderes, Narlıdere, Torbalı, Bergama, Aliağa'nın yer aldığı sekizinci sandıkta kullanılan 78 oyun 35'i, Deniz Yücel'e çıktı.

Kaynak: DHA