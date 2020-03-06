: Deniz yolunu kullanmak isteyen sığınmacılar kara sınırına yönlendirildi

06.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:01

Çanakkale'de deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 41 sığınmacı, kara sınırına yönlendirildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Assos sahili açıklarında bir grup sığınmacının botla denizde seyir halinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Senegal uyruklu 41 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'nda sığınmacılara insani yardım yapıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne'ye gönderildi.

Kaynak: AA

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