Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz hayatı ve biyografisi!

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TBMM 27.Dönem Zonguldak Milletvekili, TBMM 27.Yasama Dönemi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) Üyesi.

Doğum tarihi: 15 Haziran 1979

(42 yaşında)

Zonguldak

Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri Kadriye ve Ömer Yavuzyılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak 1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zonguldak Yayla İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimlerini ise Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edinerek Türkiye'ye döndü. Enerji sektöründe, uluslararası ölçekte hizmet veren bir firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Siyasi kariyeri

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, Zonguldak Parti Okulu, Bartın Bölge Koordinatörlüğü ve Usta Eğitmenliği görevlerinde bulundu. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde 2. sırayı kazandığı CHP ön seçimlerde 3. sıradan, Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde ise 4. sıradan Zonguldak Milletvekili Adayı oldu. Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri'nde TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Aynı zamanda, TBMM KİT Komisyonu, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu üyelikleri bulunan milletvekilinin, kamu kurumlarının işleyişi, temiz enerji, çevre kirliliği, kadın hakları ve hayvan refahı konuları, yakından ilgilendiği politikalar arasında yer almaktadır.

Milletvekili, kamuda "çifte maaş" ve "çoklu görevlendirme" uygulamalarına örnek teşkil edecek çok sayıda bürokratı, yaptığı araştırmalarla ortaya çıkartmış, sosyal medya hesaplarından bu isimleri ve aldıkları ücretleri belgeleriyle açıklamıştır.

Yavuzyılmaz'ın bu çalışmaları Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve işsizlik ortamında büyük ses getirmiş, kamu personelinin