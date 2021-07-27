Deniz yatağı ile Yunan Adasına geçmeye çalıştılar
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Deniz yatağı ile Yunan Adasına geçmeye çalıştılar

Deniz yatağı ile Yunan Adasına geçmeye çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Deniz yatağı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Deniz yatağı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, belirtilen bölgeye gitti.

Gece karanlığında deniz yatağı ile Yunan adasına ulaşmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınıp limana getirilen göçmenlerin Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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