Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizin dalgalı olması nedeniyle uygulanan yasağa uymayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizin dalgalı olması nedeniyle uygulanan yasağa uymayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Olay, plajlar mevkiindeki Mevraltı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre denizin dalgalı olması nedeniyle cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmesine izin verilmedi. Vatandaşların denize girmek için ısrar etmeleri üzerine sahil güvenliğe bilgi verildi. Vatandaşların olduğu yere gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, vatandaşları denizden çıkmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarının ardından vatandaşlar denizden çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri bunun üzerine olay yerinden ayrıldı fakat kısa bir süre sonra vatandaşlar yeniden denize girdi. Denize giren vatandaşları gören cankurtaranlar denizden çıkmaları konusunda bir kez daha kendilerini anons yaparak uyardı. Ancak vatandaşlar denizden çıkmak istemedi. Bunun üzerine cankurtaranlar yeniden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri F.K., S.B., Ş.I., S.Y. ve H.Y.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince, "Emre Aykırı Davranış (Plajlarda getirilen yasaklara ve uyarılara uymamak)" kabahatini işlediklerinden ötürü kişi başı 427'şer TL İdari para cezası uyguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı