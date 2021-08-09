Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı

Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizin dalgalı olması nedeniyle uygulanan yasağa uymayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizin dalgalı olması nedeniyle uygulanan yasağa uymayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Olay, plajlar mevkiindeki Mevraltı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre denizin dalgalı olması nedeniyle cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmesine izin verilmedi. Vatandaşların denize girmek için ısrar etmeleri üzerine sahil güvenliğe bilgi verildi. Vatandaşların olduğu yere gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, vatandaşları denizden çıkmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarının ardından vatandaşlar denizden çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri bunun üzerine olay yerinden ayrıldı fakat kısa bir süre sonra vatandaşlar yeniden denize girdi. Denize giren vatandaşları gören cankurtaranlar denizden çıkmaları konusunda bir kez daha kendilerini anons yaparak uyardı. Ancak vatandaşlar denizden çıkmak istemedi. Bunun üzerine cankurtaranlar yeniden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri F.K., S.B., Ş.I., S.Y. ve H.Y.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince, "Emre Aykırı Davranış (Plajlarda getirilen yasaklara ve uyarılara uymamak)" kabahatini işlediklerinden ötürü kişi başı 427'şer TL İdari para cezası uyguladı. - ZONGULDAK

Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı
Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Merve Çoban Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:57:35. #1.14#

title