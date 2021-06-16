Deniz veya havuza girecekler dikkat!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz veya havuza girecekler dikkat!

Deniz veya havuza girecekler dikkat!
Bültenler - Haberler | Güncel

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Deniz ve havuz sonrası bir çoğumuzun kulağına su kaçmıştır.Bunu çıkarmak için türlü yöntemler uygulamışızdır.Bazen başarılı olup, bazen de kulağımız dolmuş ve ağrı yapmıştır.

Bu problemi yaşamamak için öncesinde basit önlemler almak mümkün. Genelde tatil yerleri büyük sağlık merkezlerine uzak olduğu için ve uzman doktora her saatte ulaşmak mümkün olmadığı için tatil zehir olur.

Can sıkıcı bu sorunu yaşamamak için neye dikkat etmeliyiz?

Öncelikle kulak kanalında alerjik yapısı olanlar, kulak kanalı sık kaşınan kişiler,

Daha önce kulak kiri temizliği yaptıranlar,

Daha önce kulak ameliyatı olanlar,

Daha önce kulak kanalının tıkanmasına bağlı problem yaşayan kişiler

Tatile gitmeden önce bir KBB uzmanına giderek kulaklarını kontrol ettirmeli.Kulak kanalındaki kirleri temizletmeli, aksi takdirde tatilde kulağa su kaçınca su ile temas eden kulak kiri kulağı tıkayarak rahatsızlık hissi verir.Kulak ile oynandıkça kulak ağrımaya ve tıkanmaya başlar ve tatil de sancılı zamanlar başlar, sonrası malum...

Diyelim ki tatilde kulağa su kaçtı çıkaramadık, bizi rahatsız ediyor, ne yapmalıyız?

İlk olarak kulak kanalı yapısı çok hassas olduğu için fazla oynamak ve karıştırmak başlı başına olumsuz etkiler.Onun için kulak kanalı içerisine hiç bir şey sokmayın.

Tıkanan taraf üzerine yatarak kulak kanalındaki su, kulak kiri ... vb maddelerin yer çekiminin etkisi ile çıkmasını bekleyin.

Kulağa soğan suyu, zeytinyağı gibi maddeler dökmeyin.

Kulak kanalının görünen kısımlarındaki kulak kiri.. vb akıntıları yumuşak peçete ile temizleyin.

Tatilde Kulak problemi yaşamamak için ne yapmalıyız ?

Deniz ve havuza girmeden önce kulakları da kapatan kaliteli bir bone kullanın,

Kulak kanalına kulak tıkaçları kullanmayın-tıkaçlar su alarak kulak kanalının şişmesine, sulanmasına ve tıkanmasına başlı başına sebep olur,

Kulak problemi olanlar tatil öncesi KBB uzmanına gitsin,

Kirli havuz ve denizlere girmeyin,

Fazla sıcak suya girmeyin, sıcak su bazı kulaklarda kaşıntı ve sulanma yaparak kulaklarda mantar oluşturur.

Sudan çıktıktan sonra bir kaç zıplama ve hoplama hareketi yapın,

Saç kurutma makinesini kulağınıza tutmayın,

Kulak çöpleri kullanmayın,

Yumuşak peçete ile dış kulak girişindeki ıslaklıkları temizleyebilirsiniz.

Ne zaman doktora gitmeliyiz ?

İşitme kaybı,

kulakta sancı ve ağrı,

kulak kepçesine dokunduğumuzda ağrı,

baş dönmesi ve ateş varsa en yakın KBB uzmanına gitmelisiniz.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Ataizi Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz veya havuza girecekler dikkat! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:12:14. #1.16#

title