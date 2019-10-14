14.10.2019 15:18

Demirköy Belediyesi'nce yürütülen Deniz ve Nehir Atıklarının Giderilmesinde Yeni Yaklaşım Projesi sürüyor.

Avrupa Birliği destekli Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'da çevre temizliğine dikkat çekilmesi, Karadeniz Havzası'ndaki nehir ve deniz sularının kirliliğinin azaltılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında atık yönetimdeki iyi uygulamalar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İğneada Beldesi'nde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hamdi Gülsoy, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz ile kurum müdürleri katıldı.

Gülsoy, toplantıda, projenin 2018 yılında başlatılarak 6 ülke arasında sürdürüldüğünü belirtti.

838 bin 278 avroluk bütçeye sahip projenin 24 ay süreceğini anımsatan Gülsoy, proje ile Karadeniz Havzası'ndaki nehir ve deniz sularının kirliliğinin azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

Proje ortağı ülkelerde uygulamaların araştırılması yapıldığını ifade eden Gülsoy, tüm bilgilerin hazırlanan ortak rehberde yayınlandığını kaydetti.

Daha sonra proje sorumlusu Şenay Çekiç, hazırlanan rehberde yer alan bilgileri paylaştı.

Kaynak: AA