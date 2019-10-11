Deniz ve Kahve Kokusu Buluştu

11.10.2019 17:02

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Pınar ana sponsorluğunda gerçekleşen festival bu yıl tüm katılımcılarına daha fazla kahve, müzik, eğlence ve keyif vadediyor. Deniz ve kahve kokusunun birbirine karıştığı festivalin ilk günü yine hızlı bir şekilde başladı. Çok sayıda gösteri ve eğlencenin yer aldığı festivalde pek çok stant ise katılımcılara harika kahveler sundu.

Festivalin ilk gününde DJ ve dans gösterileri eşliğinde Ersin Show'un sunumu ve showları ile devam ederken gece ise Rap dünyasının tanınan ismi olan Norm Ender ile sona erecek.

Kahve ve deniz bir arada

Festivalin organizasyonunu gerçekleştiren LOC Festivals yetkilileri katılımcıların kahve tadarak kahvenin detaylarına ilişkin sektör profesyonellerden bilgiler alırken konserlerde çok eğleneceklerini söyledi. İzmir Körfezi'nin muhteşem manzarası eşliğinde katılımcıların güzel anılar biriktireceğini beliren LOC Festival yetkilileri, "Katılımcılar 3 gün boyunca festivalimizde kahve konusunda önemli isimlerin yapacağı workshoplara katılabilir, düzenlenen söyleşi ve atölyelerde kahve sektörünü tanıyabilir, kahve konusunda marifetli, bilgili, eğlenceli ve dünyaca ünlü uzman baristalar ile tanışıp, çalışmalarını yakından izleyebilirler. Ayrıca kahvelerini eline alıp denize karşı hamaklarda dinlenebilir, salıncaklarda sevdikleri ile sallanabilir ya da şezlonglarda güneşlenebilirler" dedi.

"İzmir'de yapmaktan gurur duyuyoruz"

Herkesi kahve ve deniz kokusunun birbirine karıştığı festivale davet LOC Festival yetkilileri, "Bu festivali İzmir'de yapmaktan gurur duyuyoruz. Biletleri Biletix'ten temin edebilir festival ile ilgili her türlü ayrıntıyı www.coffeefestivalizmir.com 'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." dedi.