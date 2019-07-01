Deniz ve havuz suları sıkı takip altında

Balıkesir'in Edremit İlçesinde yaz aylarının gelmesiyle beraber turizm mekanlarında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılmaya başlandı. Deniz sezonu boyunca deniz ve havuz suyundan örnekler alınarak ölçümler yapılmakta ve sonuçları halka duyurulmakta.

Ölçümlerin sezon boyunca belirlenen aralıklarda yapıldığını belirten yetkililer "Edremit genelinde 4 mavi bayraklı plaj bulunmakta olup; Narlı Mekii Altınok Otel, 30 Evler Vali Konağı Mevki Antandros Plajı, Özdemir Sitesi Mevki, Heramis Tatil Köyü kıyılarıdır. İlçe kıyı şeridinde 28 izlem noktası bulunmaktadır. Bu kapsamda 15.05.2019 tarihinden itibaren 15 günde bir olmak kaydı ile deniz sularından numuneler alınmaya devam edilmektedir. Deniz suyu numuneleri İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Teknisyenlerince alınmakta ve aynı gün içerisinde Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilmektedir. Bulunan sonuçlar tüm halkın rahatlıkla ulaşabileceği yuzme.saglik.gov.tr web adresinden halkın bilgisine sunulmaktadır.

İlçemizde kayıtlı 46 havuz bulunmaktadır. Bu havuzlardan yaz sezonu boyunca periyodik olarak numuneler alınmaktadır. Bu numuneler Halk Sağlığı Laboratuvarlarına aynı gün içerisinde ulaştırılıp analizleri yapılmaktadır. Havuz ve deniz sularından alınan numunelerde çıkabilecek olumsuz durumlarda ekstra numuneler alınmakta ve halkın sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınabilmektedir.Havuz ve deniz sularından numune alınması ve analizleri 02.10.2019 tarihinde sona erecektir."dediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA