Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

26.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:18

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu Taylıeli piknik alanı vatandaşlara hizmet etmeye başladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz günlerde devir alınan Taylıeli Amfi Tiyatro'nun bağlantısı olan piknik alanı Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla hizmete açıldı.



Taylıeli Amfi Tiyatro'nun yanında, yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine kurulu olan piknik alanı Burhaniye Belediyesi tarafından revize edilerek yenilendi. Tamamı deniz manzaralı ve çam ağaçlarıyla donanımlı arazi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla piknik alanına çevrilerek vatandaşların hizmetine açıldı.



İçerisinde kamelyalar, banklar yürüyüş yolları bulunan alanda, çocuklar için oyun alanları da yer alıyor. Aydınlatma ve donatı alanlarıyla kullanışlı hale getirilen piknik alanında çimler yeni yapılan sistemle otomatik olarak sulanıyor.



Burhaniye'nin zengin bir doğa ortamına sahip olduğunu ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Taylıeli Piknik alanımızda hemşerilerimizin doğa ve deniz manzarasıyla hoş vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Vatandaşlarımız ailecek burada pikniklerini yapabilecek. Festival ve konser zamanlarında bu piknik alanımız misafirlerimizi ağırlayacak ve ilçemiz adına hizmet edecek. Burhaniye'miz, huzurun doyasıya yaşanacağı en güzel yerlerden biri. Denizi, sahili ayrı güzel. Dağları, ormanları ayrı güzel. Bu güzellikleri doğal ortamlarını bozmadan daha da kullanılabilir ve yaşanabilir hale getirerek Burhaniye'nin cevherlerini gözler önüne sermiş oluyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA