Deniz Üzerindeki Havalimanında Taşınan Yolcu 1.5 Milyonu Geçti

TÜRKİYE'de ve Avrupa'da deniz üzerine kurulan ilk ve tek havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda kurulduğu günden beri iniş kalkış yapan 10 bin 477 uçakla, 1 milyon 512 bin 933 kişinin yolculuk yaptığı belirtildi.



22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanı'na ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine kurulan ilk ve tek havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda iç hatlarda Ankara, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, dış hatlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya (Köln, Münih), Suudi Arabistan (El Kasım) seferleri düzenleniyor. 19 Temmuz itibariyle de Almanya Stutgarf seferlerinin başlayacağı belirtildi.



22 Mayıs 2015'ten itibaren 10 bin 477 uçağın iniş kalkış yaptığı Ordu-Giresun Havalimanı'nda 1 milyon 512 bin 933 yolcunun uçuş yaptığı öğrenildi.



2017 yılının ilk 6 ayında ise 5 bin 563 uçağın kullandığı havalimanında 490 bin 358 yolcu uçuş yaptı. Havalimanında açıldığı günden beri sorgulama yapılan 212 bin 169 kişiden 169'u hakkında da arama ve yakalama kararı olduğu, bu kişilerin de yakalandığı belirtildi. Yine Havalimanı'nda şu ana kadar 4 bin 561 araca toplam 424 bin 826 lira trafik cezası uygulandığı da ifade edildi.



I - Ordu