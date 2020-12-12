Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor
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Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor

12.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:57

Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor Antalya'da deniz üzerinde oluşan ışık süzmesi bu kez de denizden çıkarken görüntülendi Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde kırmızı bir ışık süzmesi şeklinde ortaya çıkan ve görenleri...

Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor

Antalya'da deniz üzerinde oluşan ışık süzmesi bu kez de denizden çıkarken görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde kırmızı bir ışık süzmesi şeklinde ortaya çıkan ve görenleri heyecanlandıran görüntü yeniden yaşandı. Otel çalışanı görüntünün bu kez de denizden çıktığını belirterek, "Her gün karşılaşmamız devam ediyor. 8 gündür çıkıyor. Komşu olduk neredeyse" diye konuştu.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde görevli olan Ali Can, "Daha önce medyaya düşen haberde bir cisim gördüğümü söylemiştim. Bu cismi gören kameralar gece görüş ve ısıyı algılayabilen kameralardır. Bu cisim net olarak çıplak gözle gözükmüyor. Sahile indim, ne telefonun kamerası ile ne de çıplak göremedim. Onun yaymış olduğu kırmızı ışığı kamera ya ısısını ya da enerjisini algılıyor. Işığın denizin üzerinde ya da içinden çıkarken yine kameralara takıldı" diye konuştu.

Can, "Bu görüntü 9 gündür zaman zaman belli aralıkla ortaya çıkıyor. Bunu her gün takip ediyorum Çıplak gözle görünmüyor sadece ısı veya ışık yayıyor. Bu gördüklerim kafamı karıştırıyor ama artık alıştım. İlk zamanlar biraz heyecan yaptı. Bazen diyorum gelin çay kahve içecek moda geldik neredeyse her gün birbirimize bakışıyoruz. Her gün karşılaşmamız devam ediyor. 8 gündür burada. Ayın 3'ünden itibaren 1 haftadır komşu olduk neredeyse" dedi.

Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor
Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor
Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor
Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

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