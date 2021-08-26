Deniz ürünleri helal mi Diyanet fetvaları!
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Deniz ürünleri helal mi Diyanet fetvaları!

Deniz ürünleri helal mi Diyanet fetvaları!
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Yemek Tarifi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Deniz ürünleri helal mi konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Deniz ürünleri helal mi?

Dini konularda araştırma yapanlar Deniz ürünleri helal mi konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Deniz ürünleri helal mi konusunda fetva yayınladı. Peki, Deniz ürünleri helal mi? İşte, detaylar

DENİZ ÜRÜNLERİ HELAL Mİ?

Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)

Deniz ürünleri helal mi Diyanet fetvaları!
Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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