Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi - Haberler
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Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi

Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle alınan 2 hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle alınan 2 hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesindeki 2 hastanın Çanakkale'ye sevki için havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada'da düşme sonucu yaralanan vatandaşımız ile felç geçiren bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Gökçeada'dan alınarak, Çanakkale'ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle Çanakkale'ye getirilen hastalar, 2 ayrı ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi

Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi

Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi

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