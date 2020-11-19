İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

19.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:09

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 19 Kasım Perşembe günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle

07: 45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

(İHA)

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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