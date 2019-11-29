29.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:03

Deniz ulaşımında seferler iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı-Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı ve Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeni ile İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı: "08: 45 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi, 08: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07: 50 Kadıköy-Sarıyer, 07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07: 30 Beşiktaş-Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40"

Kaynak: İHA