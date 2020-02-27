: Deniz ulaşımına lodos engeli

27.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:56

Rüzgarlı havanın İstanbul'da etkili olması deniz ulaşımında İstanbul Şehir hatları ve BUDO'da sefer iptallerine neden oldu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Adalar seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre,

27.02.2020 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 27.02.2020 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 10: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir" şeklinde duyuru yayınladı.

LODOS BURSA'DA DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.

Bursa'da lodos sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan lodos yolda yürüyen vatandaşların ellerindeki eşyaları havaya uçurdu. Ağaçların dalları ise lodos sebebiyle sağa sola savruldu. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, lodosun gece saatlerine kadar devam edip yerini yağmura bırakması bekleniyor.

Yetkililer şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların karbonmonoksit gazından

(Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA

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