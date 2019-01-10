Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Ek Bilgi)
MARMARA Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
MARMARA Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO'da iptal seferler ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - İstanbul