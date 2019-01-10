Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Ek Bilgi)

MARMARA Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Ek Bilgi)

MARMARA Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

 

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:  

 

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

 

BUDO'da iptal seferler ise şöyle:  

 

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - İstanbul

Kaynak: DHA
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