Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

 

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:  

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 

18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 

18.30 Beşiktaş-Bostancı 

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

 

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:  

19.00 Eminönü-Bursa

19.00 Bursa-Eminönü - İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et