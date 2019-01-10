Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

18.30 Beşiktaş-Bostancı

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

19.00 Eminönü-Bursa

19.00 Bursa-Eminönü - İstanbul

Kaynak: DHA