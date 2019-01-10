Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
18.30 Beşiktaş-Bostancı
19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
19.00 Eminönü-Bursa
19.00 Bursa-Eminönü - İstanbul
Kaynak: DHA