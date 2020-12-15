Deniz ulaşımına fırtına engeli
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Deniz ulaşımına fırtına engeli

15.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:44
Deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından ardından harekete geçen İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından ardından harekete geçen İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Uyarının ardından İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 15.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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