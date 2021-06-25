Deniz tutkunları Kurtuluş'un 100'üncü yılında yelken açacak
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Deniz tutkunları Kurtuluş'un 100'üncü yılında yelken açacak

Deniz tutkunları Kurtuluş'un 100'üncü yılında yelken açacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde deniz tutkunları, Çınar Yelken Yarışları ile bir araya gelecek.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde deniz tutkunları, Çınar Yelken Yarışları ile bir araya gelecek.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturan İzmit Belediyesi 28-29 Haziran tarihlerinde Çınar Yelken Yarışları düzenleyecek. İzmit Yelken Kulübü'nde İzmit Körfezine yelken açacak sporcular İki gün boyunca kıyasıya mücadele edecek. 28 Haziran Pazartesi saat 10.00'da başlayacak Çınar Yelken Yarışları'nın heyecanı 29 Haziran Salı saat 16.30'a kadar devam edecek. Toplam 60 sporcunun katılacağı yarışlar renkli görüntülere sahne olacak.

Öte yandan İzmit Belediyesi, İzmit Çocuk Şenliği ve Maratonu ile çocuklara gönüllerince eğleneceği bir gün yaşatacak. Cephanelik Stadı'nda gerçekleştirilecek olan Çocuk Şenliği ve Maratonu'nda, İzmitli 4-7 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri birlikte maraton koşacak. Özel gereksinimli çocukların ve koruma altındaki çocukların da davet edileceği Çocuk Şenliğinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklar ise engelli koşu ve bayrak yarışlarıyla zafere doğru adımlar atacak. - KOCAELİ

Deniz tutkunları Kurtuluş'un 100'üncü yılında yelken açacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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