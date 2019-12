Deniz Türüç: Ortaya koyduğumuz oyun bize özgüven veriyor

26.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:07

Galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.Fenerbahçe'nin sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç, Süper Lig'de ilk devrenin kapanmasına bir maç kala, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde aldıkları galibiyeti ve ilk devrenin son maçında oynayacakları Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendiren Deniz Türüç, "Çok güzel bir maç oldu. Önemli olan üç puan ama ortaya koyduğun oyun da önemli. Bazen çok iyi oynarsın ama puan alamazsın. Bazen çok iyi oynayıp berabere kalırsın. Ama çok iyi oynayarak üç puanı alırsan sadece benim için değil; bütün Fenerbahçe ailesi için çok güzel oluyor. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Çünkü bir hafta önce mağlubiyet almıştık. Kredimizi tüketmiştik. Bu yılın son maçına çıkacağız. Rizespor maçından da galip gelerek hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Sezonun ikinci yarısında da büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."ORTAYA KOYDUĞUMUZ OYUNLA GALİP GELMEK ÇOK ÖNEMLİ"Ortaya koydukları iyi oyunla galip gelmenin çok önemli olduğunu belirten Deniz Türüç, "Mağlubiyet olduktan sonra herkes mutsuz oluyor. Özgüven sorunu yaşayan oyuncular olabiliyor. Ama önemli olan takım içinde bir oyun stilimiz var. Galip gelemediğimizde bile bu oyun stilini oynayabilmek bizim için çok önemli. Galibiyet çok önemli bir faktör ama bu uzun maratonda ortaya koyduğun oyun, topu sürerek oyun kurmak, ikinci bölgede yoğunlaşmak, ara paslarla maçı domine ederek kendimize doğru çekmek de bizim hedefimiz. Bunları yapıp da mağlup olunca tabii ki üzülüyorsun. Önemli olan ve bize özgüven veren de oyun. Derbide de öyleydi. Kayserispor maçında da Alanya maçında da yenildik ama ortaya koyduğumuz bir oyun vardı. Cesaretli bir oyun üstünlüğümüz vardı. Bazen bireysel hatalar oluyor. İster istemez gol yeniyor. Duran toplar oluyor. Beşiktaş maçında da duran toptan gol yedik. Ama ortaya koyduğumuz oyun ve bu oyunla galip gelmek çok önemli" şeklinde konuştu."TOPLANTILAR YAPARAK VE KONUŞARAK ÖZGÜVENİMİZİ YUKARIDA TUTUYORUZ"Takım içinde sağladıkları birlik ve beraberlik sayesinde puan kayıplarının ardından özgüvenlerini ayakta tuttuklarını vurgulayan Deniz Türüç, şunları dedi: "Birlik ve beraberliğimiz de bu kulübün büyüklüğünü gösteriyor. Bir maç mağlup olduktan sonra her şey sıkıntı içine girebiliyor. Ama böyle bir anda da takım halinde birlik ve beraberliği sağlayarak, toplantılar yaparak ve konuşarak özgüvenimizi yukarıda tutuyoruz.""EN ÖNEMLİSİ SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLMAK"En önemli noktanın sezonu şampiyon olarak tamamlamak olduğuna vurgu yapan Deniz Türüç, "Derbiyi kazandığımız için hepimiz gibi mutluyum ama şunu da unutmamalıyız; şu an lider değiliz. Bundan dolayı performanslarda bir iniş çıkış ya da puan sıralamasında farklı şeyler de olabilir ama en önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak. Bu uzun bir maraton ve kendimize güveniyoruz. Daha iyi işler yapacağımızdan herkes emin olabilir. Zamanla herkes birbirine de alışmaya başlıyor. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı."DEPLASMANDA AGRESİFLİKTEN UZAK KALIYORUZ"Deplasmanlarda ortaya koydukları futbolun iç sahadakinden biraz daha uzak olduğunu dile getiren başarılı futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi evimizde oynadığımız futbolu herkes görüyor. Deplasman maçlarındaysa bunun biraz uzağındayız. Deplasmanda biraz daha yumuşak oynuyoruz, biraz daha agresiflikten uzak kalıyoruz. Deplasman maçlarında da iç sahada olduğu gibi olmalıyız. Elimizden geleni yapıyoruz.""BÜYÜK BİR KULÜBE GELMEK KOLAY DEĞİL"Performansına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan milli futbolcu, "Kendi performansıma dair çok fazla bir şey söylemek istemem. Buraya adapte olduğumu düşünüyorum. Biraz zaman aldı ama böyle büyük bir kulübe gelmek kolay değil. O yüzden bazı şeyler zaman alabiliyor ve ben de bu süreci atlattığımı düşünüyorum. Tabii ki de kolay günler değildi, oynamadığım sürece mutsuzum. Ama oynadığımda da çok mutluyum. En önemlisi takımın iyi olmasıdır ve takımın iyi olması için önce antrenmanlarda mücadele etmek gerekiyor. Aynı şekilde arkadaşlarınla konuşarak, dertleşerek bir aile de olman şart. Negatif düşünceler varsa şayet onlara çözüm üretmek gerekiyor. Benim yaptığım şeylerden bir tanesi de bu. Bu ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi."ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"İlk devrenin son haftasında oynayacakları Çaykur Rizespor maçı için ise Türüç, "Zor bir maç bizi bekliyor. Nitekim Türkiye Ligi'nde kolay maç yok. Oraya gidip elimizden gelenin fazlasını yaparak 3 puan almak istiyoruz. Güzel oyun ortaya koyarak, oyunu domine ederek, dönen topları alarak, istek ve arzulu bir şekilde maçı kendimize çekmek istiyoruz" yorumunu yaptı."SADIK, ÇALIŞARAK, İSTEYEREK UZAKLARDAN GELDİ VE FORMAYI KAPTI"Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Sadık Çiftpınar ile ilgili de konuşan Deniz Türüç, "Bir aile ortamı olduğunu, Sadık'ın da ne kadar güzel bir insan, ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu gösteriyor. O da çalışarak, isteyerek uzaklardan geldi ve formayı kaptı. Tabii ki onun için çok zor bir durum. Biz takım olarak çok üzüldük. Beraber seviniyorsak o kadar beraber üzülüyoruz. Sadık'ın çok güçlü biri olduğunu biliyorum. Onu idmanlarda, maçlarda görüyorum ve insan olarak da tanıyorum. Allah şifa versin. İnşallah bir an önce aramızda görürüz" dedi."HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"Şampiyon olmak istediklerini belirten Türüç, "Fenerbahçe'de hedef her zaman şampiyonluk. Biz alnımızın teriyle şampiyon olmak istiyoruz. Kupa ve lig var. İkide iki yapmak istiyoruz. İnşallah 2020 Fenerbahçe'nin yılı olacak" diye konuştu."BAŞARININ BİR SIRRI AİLEDİR"Ailesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Onlar benim için çok farklı. Bunu herkes biliyor. Çok özeller. Başarının bir sırrı da ailedir. Ailem iyi oldukça ben de burada iyi olabiliyorum. Eşim Rüya ve kızım Esila'yla çok mutluyuz. İnşallah her şey çok daha güzel olur."

Kaynak: DHA