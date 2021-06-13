Deniz tortusuyla mücadele genelgesi
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Deniz tortusuyla mücadele genelgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'yla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'yla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "Marmara Denizi'nde iklim değişikliği etkisi ile birlikte artan sıcaklık, deniz suyundaki durağan ve azot-fosfor artışına bağlı olarak ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde bir müsilaj kirliliği görülmeye başlanmıştır" denildi.

Genelgede öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi ve bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Başkanlığı'nda Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu da belirtildi..

Kurul ayda en az bir defa toplanacak.. Kararlar üye sayısının salt çoğunluğu ile alınacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacak.

Koordinasyon Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları oluşturulabilecek, toplantılara konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek, bu temsilcilerin oy hakkı bulunmayacak.

2021 yılının başından bu yana etkili olan müsilaj zaman geçtikçe yayıldı.. Bu durum balıkçıların avlanmasını engellerken, denizdeki canlı çeşitliliğinin de azalmasına neden oluyor..

Müsilaj için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 21 maddelik bir eylem planı hazırladı..

Deniz tortusuyla mücadele genelgesi
Deniz tortusuyla mücadele genelgesi
Deniz tortusuyla mücadele genelgesi
Deniz tortusuyla mücadele genelgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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