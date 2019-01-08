Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, "Şu anda 170 üyeye ulaştık. Faaliyet belgelerimiz dağıtılıyor. İlerleyen günlerde etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi aralık ayı meclis toplantısı Aliağa Ticaret Odasında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Şimşek, Türk ekonomisinin 2018 yılında gösterdiği performansa işaret ederek ihracatta rekor kırıldığını bunun artarak devam edeceğini inandıklarını dile getirdi.

Yönetim olarak denizcilere hizmete etmeye hızlı başladıklarını vurgulayan Şimşek, "Şu anda 170 üyeye ulaştık. Faaliyet belgelerimizi dağıtılıyor. İlerleyen günlerde etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Şimşek Aliağa ilçesinde 17 liman bulunduğunu hatırlatarak "Aliağa, Türkiye'de elleçlenen yükün yüzde 11,7'sine ev sahipliği yaptı. Türkiye gelen gemilerin yüzde yüzde 7,2 Aliağa'ya geldi." diye konuştu.

Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Esmer ise Dünya'daki liman işletmeciliğine ilişkin bilgiler verdi.

Dünya genelinde deniz taşımacılığının 2018'de yaklaşık 12 milyar tonluk bir hacme ulaştığını aktaran Esmer, bunun parasal değerinin ise 18 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Denizin ticarette en çok tercih edilen ulaşım olduğuna işaret eden Esmer, "Dünya üzerinde yaklaşık 5 bin 200, Türkiye'de ise yaklaşık 200 liman var. Limanlarda Çin'in çok önde olduğunu görüyoruz. Dünya'daki ilk 10 liman arasındaki 7 liman Çin'de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday ise okulun Aliağa Deniz Ticaret Odası'nın sorumluluk sahasındaki tek okul olduğunu denizci nesil yetiştirmek için faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Meclis toplantısına Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da katıldı.

Kaynak: AA