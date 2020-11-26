Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler
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Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler

26.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:47

Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler Marmaris'te afetlerde kullanılacak mobil arıtma cihazı tanıtıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde afet zamanlarında kullanılmak üzere özel bir firma ve turizm işletmesi tarafından Marmaris Belediyesi'ne kazandırılan Mobil Arıtma Cihazı'nın ilk denemesi yapıldı.

Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler

Marmaris'te afetlerde kullanılacak mobil arıtma cihazı tanıtıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde afet zamanlarında kullanılmak üzere özel bir firma ve turizm işletmesi tarafından Marmaris Belediyesi'ne kazandırılan Mobil Arıtma Cihazı'nın ilk denemesi yapıldı. Oluşturulan sistemle deniz suyu, içme suyuna dönüştürüldü.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre daha önce denenmemiş bir sistem kullanılmaya başlandı. Marmaris Belediyesi afet bölgelerinde acil durumlarda alt yapı tesisatlarının kaybedilmesi sebebi ile meydana gelebilecek su eksiğinin nasıl giderileceği üzerine çeşitli çalışmalar yaptı. Özellikle denize kıyısı olan bir bölgede oluşabilecek büyük bir afette bölgenin su ihtiyacını temin etmeye yönelik olarak tasarlanan sistem ilk denemesini basın mensupları için yaptı. Marmaris Atatürk Meydanı yanında deniz kenarında Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından tanıtılan sistem denizden çekilen sular arıtılarak damacanalara aktarıldı. Başkan Oktay ve tanıtıma katılanların tadımını da yaptığı cihazın arıttığı suyun içilebilir olup olmadığı ise tahliller sonucu belirlenecek.

Tamamen yerli sermaye ve yerli mühendisler tarafından geliştirilen sistem deniz suyunun tuzunu alarak normal tüketim suyuna dönüştürüyor. Özel bir firma ve turizm firmasının katkıları ile sosyal sorumluluk projesi olarak Marmaris Belediyesi'ne kazandırılan Mobil Arıtma Cihazı'nın afet alanlarında deniz suyundan kullanım suyu teminine yönelik ilk mobil sistem olduğu biliniyor. Gemilerde ve teknelerde kullanılan arıtma sisteminin daha profesyonel bir şekilde karada ve mobil durumda kullanılması olası acil durumlarda kullanılabilir su ihtiyacını karşılayacağı düşünülüyor. Cihazların ve sistemin römork üzerine sabitleme işi Marmaris Belediyesi tesislerinde gerçekleştirilirken, ihtiyaç duyulan afet bölgesine dakikalar içerisinde hareket edebilecek şekilde tasarlandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere afet bölgesinde yaşıyoruz, olası bir afet durumunda tüm tedbirleri almak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Seamar firması ve Sembol otelcilik yetkililerine böyle bir cihazı belediyemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz. Allah korusun bir afet olmasın ama biz yine de önlemlerimizi alalım " diyerek cihaz ile ilgili bilgiler verdi. 10 KW'lık bir jeneratör yardımı ile çalışan Water Maker (su yapıcı)'nın saatte 350-400 litre kullanılabilir su üretme kapasitesine sahip olduğu bilgisini de veren Başkan Oktay afet döneminde olası bir duruma karşı hazırlıklı olduklarını da belirtti.

Belediye Afet Danışmanı Selma Kılıç ise '"Su afetlerde yaşamsal en önemli faktördür. Gerek afetzedelerin birebir tüketim ihtiyaçlarını karşılamak ki bu miktar ilk 72 saatte ortalama kişi başı 15 litre civarıdır, gerekse hızlıca oluşturulan mobil hastane ihtiyaçlarını, kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarını, yapım-yıkım ihtiyaçlarını karşılamak için su ihtiyacının giderilmesi çok önemlidir" diyerek belediye demirbaşlarına kazandırılan cihazın gerekliliğini belirtti.

Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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