Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığıyla eşitlendi, Antalya denize döküldü Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığıyla eşitlendi, Antalya denize döküldü 29 dereceye yükselen deniz suyu sıcaklığı 30 derecelik hava ve yüzde 77' lik nem oranıyla birleşti Dünyaca ünlü sahilde bayram yoğunluğu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığıyla eşitlendi, Antalya denize döküldü

29 dereceye yükselen deniz suyu sıcaklığı 30 derecelik hava ve yüzde 77' lik nem oranıyla birleşti

Dünyaca ünlü sahilde bayram yoğunluğu

ANTALYA - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü yüksek nemle birlikte sıcak hava etkili oldu. Yüzde 77'lere ulaşan nem bulutları şehrin üzerini kapladı. Akdeniz'i çevreleyen dağlar ve açık denizde görüş mesafesi kısaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bayram yoğunluğu yaşandı. Kıyı kesimi ve denizin içindeki kalabalık dikkat çekti. Denize gelen yerli ve yabancı misafirler Akdeniz'in mavi sularında yüzmenin keyfini yaşadı. Sahile dökülen tatlı su birikintileri tatilcilerin uğrak mekanı oldu.

"Sıcak ve nemli hava var"

Afyonkarahisar'dan Antalya'ya tatile gelen Semih Düğüncü, "İki günlüğüne Konyaaltı Sahili'ne geldim. Hava sıcak ve nemli. Yine de güzel bir havası var. Oteller çok güzel. Biraz kalabalık ama yine de güzel yerdeyiz."dedi.

Kaynak: İHA