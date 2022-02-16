Deniz suyu ısınınca Edirne'deki balıkçı tezgahlarında hamsi azaldı - Haberler
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Deniz suyu ısınınca Edirne'deki balıkçı tezgahlarında hamsi azaldı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Deniz suyu ısınınca Edirne'deki balıkçı tezgahlarında hamsi azaldı

Hava sıcaklıkları ve deniz suyunun ısınmasıyla Edirne'deki balıkçı tezgahlarında da hamsi azaldı.

EDİRNE (AA) - Hava sıcaklıkları ve deniz suyunun ısınmasıyla Edirne'deki balıkçı tezgahlarında da hamsi azaldı.

Denize açılan tekneler önceki aylara göre daha az hamsi yakalıyor.

Sezonu bitmek üzere olan hamsinin daha soğuk denizlere gitmesi, kilogram fiyatına da yansıyor.

Hamsi, Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlarda kilogramı 40 liradan satılıyor.

Balıkçı Hamza Köksoy, AA muhabirine, havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığını, bu haftadan sonra tezgahlardaki hamsinin daha da azalacağını söyledi.

Balıkçı Emekçan Taşdelen de balık sezonunda vatandaşların en çok hamsiyi tercih ettiğini aktardı.

Hamsinin bir haftadır az çıktığını anlatan Taşdelen, şöyle konuştu:

"Havalar böyle giderse denizlerde hamsi kaybolur. Tezgahlarda göremeyebiliriz hamsiyi. Geçen hafta 25-30 liraya sattığımız hatta 20 liraya düşen hamsi bu hafta 40 liradan gidiyor. İnşallah mevsimsel olarak hava soğur biz de hamsiyi tezgahlarda daha fazla görürüz. Tabii ne kadar az olursa fiyat o kadar artıyor."

Kent sakinlerinden Sözdar Kayran ise her hafta balık yediğini, lezzeti dolayısıyla özellikle hamsiyi tercih ettiğini söyledi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne, Güncel, Haberler

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