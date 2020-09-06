Deniz Seki, Yalovalı hayranlarıyla buluştu Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Yalova'da hayranlarıyla buluştu.

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Yalova'da hayranlarıyla buluştu. Bir otelin kral odasında kalan Seki, "Kral dairesinde kalıyorsunuz. Kendinizi prenses gibi mi yoksa kraliçe gibi mi hissediyorsunuz?" sorusuna, "Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Ülke ülke gezdim. Birçok kez kral dairesinde kaldım ancak böyle güzel bir otelde konaklamadım" cevabını verdi.

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Yalova'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Korona virüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu Terma City Otel'de sahneye çıkan Seki, yaklaşık 500 kişiyi coşturdu. 'İyisin Tabi', 'Suya Hapsettim', 'Masal' ve daha birçok sevilen parçasını seslendiren Seki, ayakta alkışlandı. Konserin konukları arasında ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve Metin Özülkü de yer aldı.

Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Seki, "Kral dairesinde kalıyorsunuz. Kendinizi prenses gibi mi yoksa kraliçe gibi mi hissediyorsunuz?" sorusuna Seki, "Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Son derece mütevaziyim. Hatta bir odadan bir odaya geçerken çekiniyorum. Otele hayran kaldım. Ülke ülke gezdim. Birçok kez kral dairesinde kaldım ancak böyle güzel bir otelde konaklamadım" yanıtını verdi.

Yaz sezonunun çok güzel geçtiğini ve aktif bir döneme girdiğini ifade eden Seki, "Temmuz'dan bu yana sürekli çalışıyoruz çok şükür. Beş ay oturdum ve çok sıkıldım. Ekibimle beraber işlerimiz çok güzel gidiyor. Konserlerimiz de öyle, bütün arkadaşlarımın da kapıları, yolları açılsın inşallah. Nazarlardan uzak diyoruz. İnşallah da en kısa zamanda artık bu virüsü konuşmadan konserlerden konsere koştuğumuz zamanlarda beraber olalım" dedi.

Son zamanlarda kilosuyla gündeme gelen Deniz Seki, diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalıştığını söyledi. Gündeme gelen fotoğraflara inanamadığını ifade eden Seki, "Böyle konuşunca da önümüzdeki hafta yine haber olacak. Bende insanları bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçerken böyle haberlerle meşgale etmek istemiyorum. Şeyda benim hayatımdaki değeri büyük. Her geçen gün daha da kilo veriyoruz. Daha da sağlıklı yaşama doğru yürüyoruz. Kostümüm Tolga Çam imzalı. Daha iki gün önce prova yaptık. Bugün giydim, yine hafif bollaşmış. Günden güne vücut şekle giriyor. Diyetim devam ediyor. Yemek paketlerimle geziyorum, daha ne yapayım. Aç mısın diye sor, evet açım" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA