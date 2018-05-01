Deniz Seki ve Murat Karabova Aşklarını İlan Etti
Bir süredir birlikte anılan Deniz Seki ve Murat Karabova, Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişan törenine beraber katılarak aşklarını ilan etti.
Deniz Seki ve Murat Karabova çifti, Seren Serengil ve Yaşar İpek'in Şile'de düzenlenen nişan törenine katıldı. Çift nişan töreninde aynı masaya oturarak aşklarını adeta ilan etti.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Çıkan aşk haberlerinin hemen ardından verilen görüntü, çiftin aşklarını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.
DİNLEMEYE GİTTİ
Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti. İş adamı Murat Karabova'nın bir dönem Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
YORUMLAR (25)
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Ula tosbağa !!! Gene mi çıktın buraya!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OY İSTEYENLER EYT LİLERİ EMEKLİ YAPINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nerdeeeee :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Soytarı Murat Karabova CİCİŞ Lerleyken Hayvan sesi çıkarıyormuş. ( Cicişlerin mahkemedeki ifadesi) Anlamadım gitti. Acaba Parasınamı Tav oluyorlar.Cevap Yaz 93 Yayından Kaldır
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3 gün sonra biterCevap Yaz 5 Yayından Kaldır