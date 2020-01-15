Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer
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Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer

Güzel şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş kapısında görüntülendi. Konser maratonu nedeniyle çok fazla ortalarda görüntülenmeyen güzel şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

15.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 01:41
Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer

'ta bir otelde sahne aldığını dile getiren , 2020 yılı için "Umarım bu yıl mutlu ve huzurlu güzel geçer. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" mesajını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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