Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer

15.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 01:41

Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldığını dile getiren Deniz Seki, 2020 yılı için "Umarım bu yıl mutlu ve huzurlu güzel geçer. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" mesajını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.& ;& ;



