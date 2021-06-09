Deniz Seki sevgilisiyle barıştı
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerce bikinili karesini paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, kısa bir süre önce ayrıldığı İrfan Özçelik'le barıştı. İşte detaylar...
Deniz Seki, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik'le barıştı. Son dönemde 30 kilo vererek fit hale gelen şarkıcı, barışı Instagram'dan duyurdu. Seki, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla olmanız dileğiyle" yazarak, kalp emojisi koyup, sevgilisi etiketledi. Şarkıcı, sevgilisinin kalbine etiketlemesi dikkat çekti. Fotoğrafı yorumlara kapatan Seki'ye binlerce beğeni geldi.
Kaynak: Snob Magazin