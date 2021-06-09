Deniz Seki sevgilisiyle barıştı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerce bikinili karesini paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, kısa bir süre önce ayrıldığı İrfan Özçelik'le barıştı. İşte detaylar...