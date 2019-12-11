Deniz Seki'nin itirafı
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Deniz Seki'nin itirafı

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın projesi olan "Biraz Sezen Biraz Ben Deniz Seki" konsept konserlerinin ikincisini önceki gece Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde verdi.

11.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:37
Deniz Seki'nin itirafı

'nin pek çok ilinde hayranlarıyla buluşmaya başladığı konserler serisinin ikincisini önceki gece Tayyare Kültür Merkezinde veren 'nin biletleri günler öncesinden tükendi. Seki, dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatırken bol bol alkış aldı.



Kaynak: Snob Magazin

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