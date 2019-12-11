Deniz Seki Bursa'da konser verdi
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Deniz Seki Bursa'da konser verdi

Şarkıcı ve besteci Deniz Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" temalı konseriyle Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

11.12.2019 01:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:59
Deniz Seki Bursa'da konser verdi

Şarkıcı ve besteci , "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" temalı konseriyle Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Seki, 'nun unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verirken, dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Deniz Seki "Hayat 2 Bilet", "Yakamoz", "İyisin Tabi " gibi kendi bestelerini de seslendirdi.

Gecenin sonunda Deniz Seki ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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: Deniz Seki Bursa'da konser verdi
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