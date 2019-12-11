Deniz Seki Bursa'da konser verdi

11.12.2019 01:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:36

Şarkıcı ve besteci Deniz Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" temalı konseriyle Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Seki, Sezen Aksu'nun unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verirken, dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Deniz Seki "Hayat 2 Bilet", "Yakamoz", "İyisin Tabi " gibi kendi bestelerini de seslendirdi.

Gecenin sonunda Deniz Seki ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA